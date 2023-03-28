Раскрыты главные секреты «Фабрики звезд-1»: вы будете удивлены

Проект «Фабрика звезд» вышел на экраны в 2002 году, став феноменом отечественного телевидения. Миллионы поклонников внимательно следили за каждым выпуском, а вокруг шоу и его участников постепенно начали муссироваться многочисленные слухи.

Так, зрители были уверены, что между Павлом Артемьевым и Ириной Тоневой страстный роман, ведь так эффектно они исполняли свой хит «Понимаешь». На самом же деле между ними никогда не было романтических отношений, но слухи не опровергались, чтобы привлечь как можно больше внимания к паре.

Подобная ситуация сложилась у Алексея Кабанова и Марии Алалыкиной. Между артистами также никогда не было романа, хотя зрители долгие годы были уверены в обратном.

Еще один популярный слух связан с автобусом группы «Фабрика», который коллективу подарили за второе место. Поклонники были уверены, что певицы долгое время гастролировали на нем, однако на самом деле автобус стоял в гараже, а потом его продали, чтобы на эти деньги снять музыкальный клип.

Помимо этого, фанаты считали, что все артисты поют под фонограмму. На музыкантов регулярно сыпались обвинения, однако на самом деле множество номеров они исполнили вживую. Фонограмму же использовали только тогда, когда звукорежиссерам не удавалось добиться чистого звука.