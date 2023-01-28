Раскрыто самое обидное прозвище Кейт Миддлтон: подло подставил сам принц Уильям

У многих знаменитостей есть прозвища, связанные с различными фактами их биографии, действиями или даже внешностью. Не обошел стороной глас народа и герцогиню Кембриджскую — Кейт Миддлтон. При этом, пожалуй, саму женщину тут обвинять не в чем — она стала жертвой нерешительности супруга.

Пара не раз разделялась: в 2003 и 2007 годах, однако благодаря усилиям со стороны, молодые люди воссоединялись вновь.

Эти и другие проблемы в отношениях Кейт и Уильяма не ускользнули от внимания фанатов, потому барышню окрестили «Ждущая Кейт». Весьма и весьма обидное прозвище для девушки.

Кстати, забавно то, что существовал еще один подтекст: оказалось, Кейт очень долго ждала предложения, настолько, что с толку были сбиты не только жители Англии, но и родители будущей невесты.