Раскрыто самое обидное прозвище Кейт Миддлтон: ее подставил принц Уильям

Британские и мировые СМИ пристально следили за каждым шагом Кейт Миддлтон и принца Уильяма после того, как узнали про их взаимоотношения. Журналисты регулярно делились с публикой «горячими» фактами и придумывали будущей герцогине прозвища. Как оказалось, одно из них особенно сильно задевало возлюбленную наследника престола.

Дело в том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон начали отношения в начале 2000-х и до свадьбы два раза расставались. Этот факт не остался без внимания прессы, поэтому после второго воссоединения влюбленных Кейт начали называть Waity Katie, что можно перевести как «Ждущая Кейт», ведь за эти годы внук Елизаветы так и не сделал избраннице предложение руки и сердца.

По словам инсайдеров, такое прозвище оскорбляло Миддлтон. Она еще ждала кольца от принца Уильяма, поэтому переживала каждый раз, когда видела себя на страницах таблоидов.

Однако ее тревоги были напрасны. Осенью 2010 года стало известно о помолвке знаменитостей, а свадьбу они сыграли 29 апреля следующего года.