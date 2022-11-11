Раскрыто, с кого срисовали Джессику Рэббит: вот какой у нее размер груди

Писк славы Викки Дуган пришелся на 50-е годы XX столетия. Уже в 20 лет модель снималась для рекламных роликов известных брендов и покоряла мужские сердца. Дуган пыталась построить карьеру актрисы, однако запоминающихся ролей у нее не было. А вот с мультипликацией модель связана довольно тесно.

С подачи одного из популярных публицистов Голливуда образ Викки Дуган обрел особую сексуальность. Модель стала одеваться в пикантные платья с обнаженной спиной. Так Дуган хотела сделать акцент на задней части своего тела, а не на груди, которую она считала маленькой. Дуган стала звездой прессы, а немного позже она снялась для скандального журнала Playboy.

Сексапильный имидж модели взяли на вооружение мультипликаторы, создавая образ роковой красотки Джессики Рэббит в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Героиня не только облачилась в столь же откровенный наряд, но даже скопировала характерную для Дуган манеру разговора. Единственное, чем Рэббит существенно отличалась от своего прототипа, так это размером бюста.