Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич

Андрей Макаревич зарабатывает на хитах «Машины времени». Большую часть композиций группы написал именно он.

Несколько месяцев назад стало известно, что артист принял решение покинуть Россию и ближайшее время будет жить в Израиле. После этого в СМИ начала появляться информация о проблемах музыканта с финансами: якобы все его источники дохода остались на родине и он вынужден сводить концы с концами. Однако, как оказалось, подобная информация не соответствует правде.

По словам продюсера Павла Рудченко, Макаревич зарабатывает на творчестве своего коллектива «Машина времени». Дело в том, что он является автором большинства их песен, поэтому регулярно получает соответствующие отчисления.

«Поле для сбора и монетизации очень большое», — уверен эксперт.

Также Рудченко, комментируя ситуация для портала Blitz.center , признался, что Макаревич, помимо этого, может вновь заняться написанием песен, которые принесут ему достойный доход.