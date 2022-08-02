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Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич

2 августа 2022 16:20
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич

Музыканта спасает его творчество.

Андрей Макаревич зарабатывает на хитах «Машины времени». Большую часть композиций группы написал именно он.

Несколько месяцев назад стало известно, что артист принял решение покинуть Россию и ближайшее время будет жить в Израиле. После этого в СМИ начала появляться информация о проблемах музыканта с финансами: якобы все его источники дохода остались на родине и он вынужден сводить концы с концами. Однако, как оказалось, подобная информация не соответствует правде.

По словам продюсера Павла Рудченко, Макаревич зарабатывает на творчестве своего коллектива «Машина времени». Дело в том, что он является автором большинства их песен, поэтому регулярно получает соответствующие отчисления.

«Поле для сбора и монетизации очень большое», — уверен эксперт.

Также Рудченко, комментируя ситуация для портала Blitz.center, признался, что Макаревич, помимо этого, может вновь заняться написанием песен, которые принесут ему достойный доход.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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