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Раскрыто мошенничество на имени покойной Фриске: такого не ожидал никто

13 июля 2022 14:50
Раскрыто мошенничество на имени покойной Фриске: такого не ожидал никто

Друзья певицы предполагают, что организаторы фестиваля заработали деньги на памяти звезды.

Накануне в столице прошел памятный концерт в честь Жанны Фриске. Организаторы пригласили певцов исполнить хиты звезды на специальном фестивале. Любопытно, что ни Ольги Орловой, ни других коллег Фриске по группе «Блестящие» или друзей из шоу-бизнеса на мероприятии заявлено не было. На сцене перед собравшимися выступили Прохор Шаляпин, Монокини и другие исполнители, о знакомстве которых с Фриске ранее даже не сообщалось.

А друзья Жанны и вовсе считают, что фестиваль — это просто прикрытие для мошенничества на имени покойной певицы. Билет на концерт стоил зрителям 1 тысячу рублей. А с тех, кто хотел выступить на сцене, организаторы просили уже по 5 тысяч. Также на концерте можно было купить сувениры с символикой имени Фриске. И, по словам продюсера Сергея Дворцова, собранные на фестивале деньги никто даже не предложил отдать семье Жанны.

«Ушли в карман организаторам», — предположил продюсер в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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