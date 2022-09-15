Раскрыто, кто уничтожил карьеру Ольги из «Невероятных приключений итальянцев в России»

В международной комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» Антония Сантилли в 1973 году сыграла роль отважной кладоискательницы Ольги. Но мало кто из зрителей догадывался, что на съемочную площадку итальянская актриса попала после участия в довольно провокационных лентах на родине.

Высокую девушку с глубоким взглядом еще в юности заприметил на улицах агент, пригласив ее в модельной бизнес. Стройная фигура Антонии с пышными формами так понравилась фотографам, что они все чаще предлагали ей откровенные съемки, предусматривающие обнажение. Кадры топлес для мужских журналов, работа дублершей Орнеллы Мути, Ирен Папас и других звезд в постельных сценах — Сантилли не пугалась подобных предложений. За 2 года она снялась в десятке лент, большая часть которых имела довольно интимное содержание.

Возможно, именно поэтому Антония с удовольствием отреагировала на идею сняться в легкой комедии, чтобы разнообразить карьеру. Ради работы в СССР она даже отказалась от участия в картине «Серпико», где главную роль играл Аль Пачино. Однако персонаж Ольги стал для Сантилли последним. Она случайно познакомилась с итальянцем, который по работе в те годы как раз оказался в Советском Союзе. На родину они вернулись уже в статусе супругов. Актриса родила сына и больше не снималась ни в одном проекте. Друзья уверяли, что обеспеченный муж был против работы Антонии. И она с радостью выбрала семью.