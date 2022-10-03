Раскрыто, кто подтолкнул «главную графиню» СССР навсегда уйти из кино

Актриса Ариадна Шенгелая получила всенародную славу за роли аристократок и женщин «благородного сословия»: Татьяна Ларина из фильма-оперы о Евгении Онегине, графиня Маша из картины «Выстрел», княгиня Витгенштейн из кинобиографии композитора Листа. И, конечно, роль графини Шеиной из экранизации «Гранатового браслета» по одноименной повести Куприна. Именно за роль Веры Николаевны Шенгелая получила негласный титул «главной графини» всего кино СССР.

Любопытно, что по происхождению Ариадна совсем не была аристократкой, а внешность и «порода» достались ей, что называется, от природы. А вот ее первый муж, с которым артистка прожила больше двадцати лет, действительно был потомком древнего княжеского рода.

С 2002 года народная артистка России и Грузии Ариадна Шенгелая не снимается в кино. Причиной тому стала внезапная смерть ее второго мужа Игоря Копченко, одного из лучших мастеров дубляжа в России. Эта трагедия очень сильно повлияла на актрису, заставив ее в один момент отказаться и от славы, и от карьеры.

Сейчас 85-летняя Ариадна Всеволодовна живет в Грузии вместе со своей многочисленной семьей. Она практически не дает интервью, предпочитая держать свою жизнь подальше от чужих взоров. А для поклонников она так и останется главной графиней отечественного кинематографа.