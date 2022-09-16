Раскрыто, кто мог заменить Корикову в «Бедной Насте»: актриса вызвала жаркие споры
Не все поклонники телесериала готовы представить другую звезду в этой роли.
Любовный треугольник, который был в центре сюжета «Бедной Насти», стал движущей силой всего сериала. Сложные отношения убедительно разыграли между собой Даниил Страхов, Елена Корикова и Петр Красилов. А химия между Страховым и Кориковой была настолько явной, что актер даже в реальной жизни задумался об уходе от жены.
Но выяснилось, что Настей могла стать совсем не нежная блондинка. На роль в сериал проходила пробы и Анастасия Заворотнюк, пытавшаяся в ту пору безуспешно найти проект, который сделает ее знаменитой. Кастинг актриса не прошла, хотя уже через год ее мечта сбылась, и она попала в сериал «Моя прекрасная няня». Как считают пользователи Сети, образ няни Вики ей подходил куда лучше, чем крепостной XIX века.
«Корикова идеально подошла, а в Заворотнюк столько энергии», «В итоге все сложилось как надо», «Корикова подходила на эту роль. У нее нежная, хрупкая внешность», «Заворотнюк не смотрелась бы хорошо, она слишком яркая», — отметили комментаторы.