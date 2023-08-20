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Раскрыто криминальное прошлое Печкина: отшельник скрывал постыдный секрет

20 августа 2023 12:45
Раскрыто криминальное прошлое Печкина: отшельник скрывал постыдный секрет

Детская сказка оказалась с двойным дном.

Мультфильмы о дяде Федоре и загадочном поселке Простоквашино, снятые по сказке Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», всегда вызывали у зрителей много вопросов. Одна из самых загадочных вещей в этой истории — пустующая деревня Простоквашино, где обосновался главный герой. Кажется, что из жителей там есть только почтальон Печкин. Кому же он тогда разносит почту и почему не уехал, зрители гадали долгое время. Недавно в Сети появилась новая теория, которая объясняет все.

YouTube-блогер Дмитрий Сыендук заметил, что известный всем работник почты поразительно похож на преступника Курочкина из мультфильма «Приключения Васи Куролесова». Оба мужчины худощавы, с длинным носом и усами, они носят коричневое пальто и головной убор: у Печкина это ушанка, а у Курочкина кепка.

По мнению блогера, опасный мошенник сбежал из тюрьмы и залег на дно в пустой деревне. Когда там появились новые жители, он решил выдать себя на почтальона, чтобы не вызывать подозрений. Теория кажется забавной, но сходство этих персонажей действительно поражает.

Раскрыто криминальное прошлое Печкина: отшельник скрывал постыдный секрет
Фото: Кадры из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» (1980), кадр из мультфильма «Приключения Васи Куролесова» (1981)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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