Раскрыто имя тайного благодетеля Заворотнюк: не поверите, кто это

Анастасия Заворотнюк уже долгое время борется с онкологическим заболеванием и не появляется на публике. Поклонники актрисы гадают, как себя чувствует Анастасия и как проходят ее будни. Семья Заворотнюк подробностей не раскрывает, но всегда благодарит фанатов за беспокойство. Благодарить им приходится также друга актрисы, певца Стаса Михайлова, который помогает им материально.

В программе «Ты не поверишь!» Михайлов рассказал о том, что не хочет афишировать свою помощь Заворотнюк, которая два года лечится от глиобластомы, однако журналисты все равно узнали о щедрости певца.

«Я хочу, чтобы у этого человека были перемены в положительную сторону», — говорит Михайлов.

Как оказалось, семье Анастасии помогают многие звезды, но не делают этого открыто. При этом близкие Заворотнюк никогда об этой помощи не просили — друзья и поклонники искренне желают актрисе скорейшего выздоровления и пытаются этому поспособствовать.

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