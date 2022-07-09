Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Раскрыто имя тайного благодетеля Заворотнюк: не поверите, кто это

Раскрыто имя тайного благодетеля Заворотнюк: не поверите, кто это

9 июля 2022 11:17
Раскрыто имя тайного благодетеля Заворотнюк: не поверите, кто это

Народный артист давно помогает семье актрисы деньгами.

Анастасия Заворотнюк уже долгое время борется с онкологическим заболеванием и не появляется на публике. Поклонники актрисы гадают, как себя чувствует Анастасия и как проходят ее будни. Семья Заворотнюк подробностей не раскрывает, но всегда благодарит фанатов за беспокойство. Благодарить им приходится также друга актрисы, певца Стаса Михайлова, который помогает им материально.

В программе «Ты не поверишь!» Михайлов рассказал о том, что не хочет афишировать свою помощь Заворотнюк, которая два года лечится от глиобластомы, однако журналисты все равно узнали о щедрости певца.

«Я хочу, чтобы у этого человека были перемены в положительную сторону», — говорит Михайлов.

Как оказалось, семье Анастасии помогают многие звезды, но не делают этого открыто. При этом близкие Заворотнюк никогда об этой помощи не просили — друзья и поклонники искренне желают актрисе скорейшего выздоровления и пытаются этому поспособствовать.

Обычным учителям не снилось: вскрылись заработки Долиной в институте

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video