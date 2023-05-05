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Раскрыто имя самого влиятельного члена королевской семьи: правда шокирует

5 мая 2023 09:00
Раскрыто имя самого влиятельного члена королевской семьи: правда шокирует

Этот человек готов на все ради достижения цели.

В преддверии коронации Карла III многие стали задаваться вопросом о том, кто же является самым влиятельным членом монаршей фамилии. Происходит так из-за того, что сын покойной Елизаветы II не пользуется достаточным авторитетом даже в кругу своей семьи. И оказалось, что для этого есть свои причины.

Известный астролог Мишель Белл уверяет, что именно Кейт Миддлтон является наиболее могущественным представителем династии Виндзоров. Герцогиня родилась в год Металлического петуха. Она обладает твердым характером и готова на все ради достижения поставленных целей. При этом красавица очень обаятельна и уже успела завоевать сердца британцев.

Раскрыто имя самого влиятельного члена королевской семьи: правда шокирует

Еще одной влиятельной женщиной королевской семьи, по мнения астролога, стала принцесса Анна. Сестра монарха появилась на свет в год Металлического льва. Аристократичная особа очень горделива и весьма импульсивна. Однако обладает прекрасным чувством юмора, благодаря которому располагает людей к себе.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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