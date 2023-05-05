Раскрыто имя самого влиятельного члена королевской семьи: правда шокирует

В преддверии коронации Карла III многие стали задаваться вопросом о том, кто же является самым влиятельным членом монаршей фамилии. Происходит так из-за того, что сын покойной Елизаветы II не пользуется достаточным авторитетом даже в кругу своей семьи. И оказалось, что для этого есть свои причины.

Известный астролог Мишель Белл уверяет, что именно Кейт Миддлтон является наиболее могущественным представителем династии Виндзоров. Герцогиня родилась в год Металлического петуха. Она обладает твердым характером и готова на все ради достижения поставленных целей. При этом красавица очень обаятельна и уже успела завоевать сердца британцев.

Еще одной влиятельной женщиной королевской семьи, по мнения астролога, стала принцесса Анна. Сестра монарха появилась на свет в год Металлического льва. Аристократичная особа очень горделива и весьма импульсивна. Однако обладает прекрасным чувством юмора, благодаря которому располагает людей к себе.