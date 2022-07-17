Раскрыто, что довело Дорошину до инфаркта: дело в пенсии

Указ о ежемесячных выплатах народным артистам в размере 30 тысяч рублей очень обрадовал Нину Дорошину. После смерти супруга она осталась в одиночестве и нуждалась в дополнительных средствах из-за усугубившихся проблем со здоровьем.

Спустя три месяца выяснилось, что актриса не получила надбавки к пенсии, поскольку не подала необходимые документы. Это стало для Дорошиной болезненным ударом.

«У нее сложилось ощущение, что она потеряла 90 тысяч, и у нее поднялось давление», — вспоминал сын ее коллеги Иван Миляев.

Из-за нервного потрясения Нине Михайловне стало плохо с сердцем. Она попросила соседей вызвать скорую помощь, но на госпитализацию не согласилась. Ночью артистку ударил инфаркт.

Она оставила в наследство родственникам квартиру стоимостью в 9 миллионов рублей и дачу, но близкие так и не поставили на ее могиле памятника. Хотя в программе «Хроники московского быта » племянница звезды заверяла, что уладит все вопросы.