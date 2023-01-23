Раскрыта связь «Рабыни Изауры» и «Девчат», о которой никто не подозревал

Что связывает знойную жаркую Бразилию с палящим солнцем и золотистыми пляжами и суровую холодную Сибирь? Ответ лежит на поверхности — актриса Надежда Румянцева.

Женщина, сыгравшая роль всенародной любимицы Тоси Кислицыной, подарила свой голос Изауре в исполнении великолепной Луселии Сантуш. В это верится с трудом. Образ Тоси милый, веселый, предельно народный и максимально ироничный, а образ Изауры, наоборот, сексуальный, вызывающий, дерзкий и агрессивный.

Примечательно, что обе картины того времени произвели фурор и стали чуть ли не символами эпохи. Кстати, наверняка вы не знали, но изначально было выпущено 100 получасовых серий знаменитого сериала, однако позже их количество сократили. На телеэкраны жителей СССР попало и вовсе 15 серий, правда, длились они по целому часу.