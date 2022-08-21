Раскрыта реальная причина происходящего на могиле Шатунова: не зарастет народная тропа
Артист вертится в гробу от ажиотажа вокруг своего имени.
Устроившие сходки и пляски на могиле экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова фанаты не намерены останавливаться на уже совершенном. Неоднократно получавшие нагоняй от охраны и близких почившего артиста поклонники, как оказалось, имеют свои мотивы, чтобы вести себя столь вызывающе.
Одна из фанаток рассказала журналистам, что подобным образом они хотят привлечь внимание профильных ведомств к личности Шатунова, а заодно присвоить ему звание народного артиста. В плясках на костях все прибывающие слушатели не видят ничего постыдного.
«Это уже не Юре нужно, а нам - поклонникам, чтобы произошло какое-то успокоение. Это то доброе дело, которое хотя бы раз в жизни нужно сделать не для себя, а потому что Юра этого достоин. Когда кто-то приходит на могилу, мы по желанию предлагаем поставить подпись. Здесь царит доброжелательная атмосфера», — цитирует поклонницу Teleprogramma.pro.