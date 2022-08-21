Раскрыта реальная причина происходящего на могиле Шатунова: не зарастет народная тропа

Устроившие сходки и пляски на могиле экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова фанаты не намерены останавливаться на уже совершенном. Неоднократно получавшие нагоняй от охраны и близких почившего артиста поклонники, как оказалось, имеют свои мотивы, чтобы вести себя столь вызывающе.

Одна из фанаток рассказала журналистам, что подобным образом они хотят привлечь внимание профильных ведомств к личности Шатунова, а заодно присвоить ему звание народного артиста. В плясках на костях все прибывающие слушатели не видят ничего постыдного.