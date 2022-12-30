Раскрыта правда о последних днях онкобольного Пономаренко: «Произошла страшная трагедия»

Звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко последние месяцы пытался победить рак желудка. Несмотря на лечение, артист не справился со страшными диагнозом и ушел из жизни 24 декабря. При этом, как оказалось, знаменитость до последнего дня не верил, что его жизнь подходит к концу.

По словам Александра Морозова, который общался с коллегой все это время, Пономаренко не хотел признавать, как серьезно болеет. Он был бодр и не сомневался, что сможет победить болезнь. Помогала ему также и вера в Бога, которая придавала сил.

Как признался Морозов в интервью «Московскому комсомольцу », с уходом Пономаренко российская эстрада лишилась одного из самых ярких артистов. Прославленный актер обладал огромным талантом, который доказывал каждым своим выступлением на сцене.