Раскрыта правда о последних днях онкобольного Пономаренко: «Произошла страшная трагедия»
Артист скончался в возрасте 55 лет.
Звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко последние месяцы пытался победить рак желудка. Несмотря на лечение, артист не справился со страшными диагнозом и ушел из жизни 24 декабря. При этом, как оказалось, знаменитость до последнего дня не верил, что его жизнь подходит к концу.
По словам Александра Морозова, который общался с коллегой все это время, Пономаренко не хотел признавать, как серьезно болеет. Он был бодр и не сомневался, что сможет победить болезнь. Помогала ему также и вера в Бога, которая придавала сил.
Как признался Морозов в интервью «Московскому комсомольцу», с уходом Пономаренко российская эстрада лишилась одного из самых ярких артистов. Прославленный актер обладал огромным талантом, который доказывал каждым своим выступлением на сцене.
«Произошла страшная трагедия. Саша был светлый, радостный человек, умеющий дружить и любить... Гениальный человек!» — рассказал Морозов.