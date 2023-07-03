Раскрыта правда о «Битве экстрасенсов», которая не понравится многим зрителям

Шоу «Битва экстрасенсов» впервые оказалось на российских экранах в 2007 году. С того времени зрители увидели уже 23 сезона проекта, но до сих пор продолжают спорить, на самом ли деле герои «Битвы» обладают сверхспособностями. И многие уверены, что каждая минута проекта прописана в сценарии заранее, а никаких потусторонних сил не существует.

Но, как отметил Марат Башаров, бессменный ведущий программы, на самом деле у зрителей нет поводов для сомнений. Спорный проект слишком долго выходит на экраны, чтобы быть простой «подставой». И он самолично сотни раз сталкивался с настоящими чудесами.

«Все по-настоящему... Такие эмоции не могут быть наигранными. Где мы возьмем столько актеров? И почему этих актеров еще никто не знает?» — рассуждает артист в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

При этом Башаров не скрывает: сам он не потерял веру в чудо за прошедшие 23 сезона. Он до сих пор удивляется, когда видит, как герои раскрывают ту или иную загадку и помогают людям.