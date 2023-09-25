Раскрыта настоящая фамилия Пугачевой: близкий не оставил места для тайн

О происхождении Аллы Пугачевой ходит много легенд. Многие поклонники, а порой и другие звезды уличают Примадонну в том, что фамилию она себе «подправила», чтобы построить карьеру. Якобы на самом деле отчество звезды Боруховна, а фамилия при рождении Певзнер. Правду об имени артистки раскрыл ее младший брат.

В отличие от популярной сестры, полковник запаса Евгений Пугачев никогда не любил оказываться в центре внимания. Но к славе певицы он относился спокойно, даже с юмором. Поэтому разговоры об отце по имени Борух или о другой фамилии его никогда не трогали.

В беседе с изданием «Комсомольская правда» Евгений Борисович лишь рассмеялся, комментируя слухи о псевдониме сестры. Сам мужчина всю жизнь носил ту же фамилию и уж точно ее никогда не менял.