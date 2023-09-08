Раскрыта наглая ложь Тепляковых: их дети не вундеркинды, а скорее наоборот

Семья Тепляковых известна как настоящий контейнер по производству вундеркиндов. Отец малышей Евгений заявляет, что разработал уникальную методику, позволяющую любому ребенку окончить школу и поступить в высшее учебное заведение уже к 10 годам.

Недавно в Сети появились доказательства, что отпрыски горе-педагога вовсе не так развиты, как их представлял отец. В Telegram-канале «НеМалахов» опубликовали информацию, что троих старших детей Тепляковых недавно записали в кружок «для малышей». Согласно сообщению, Алиса, Хемик и Лейя будут заниматься ранним творческим развитием и аппликацией. Обычно на подобные факультативы детей отводят в пять лет. Очевидно, раньше Тепляковы были слишком заняты подготовкой к ЕГЭ и поступлению в вузы.

В Сети снова подвергают сомнению родительские таланты Евгения.