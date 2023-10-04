Раскрыта личность нового члена жюри шоу «Суперстар!»: зрители требуют замену

Новый сезон шоу «Суперстар!» еще не успел выйти в эфир, как уже намечается большой скандал. Зрители рвут и мечут, поскольку узнали, кто станет новым членом жюри популярного проекта. Компанию Стасу Пьехе, Лере Кудрявцевой и Сергею Соседову составит Наташа Королева. На съемочную площадку ее пригласил Вадим Такменев. Певица не сразу приняла решение, поскольку ей сложно оценивать выступления коллег. Но все же на авантюру подписалась и призналась, что коллеги приняли ее с распростертыми объятиями. А вот о зрителях сказать того же нельзя. Народ требует заменить бывшую жену Игоря Николаева на другую звезду.

«Давайте еще маму Королевой пригласите», «Посадите другого кого-то вместо нее», «Рядом с Кудрявцевой Королева не смотрится. Лера стильная, а Наташа как колхоз. Лучше бы взяли Буланову или Алсу. Да хоть кого можно найти», — возмущаются в Сети.