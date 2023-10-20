Раскрыта истинная причина смерти Юдашкина: иностранные врачи от него отказались

Валентин Юдашкин ушел из жизни в мае. Последние годы он боролся с тяжелым заболеванием — у кутюрье был рак почки. Диагноз поставили слишком поздно, поэтому шансов у дизайнера было немного. Его дочь Галина рассказала, почему отец лечился в России.

Большинство знаменитостей предпочитают отправляться на лечение за границу: западная медицина развита заметно сильнее российской, поэтому при наличии средств на оплату частной клиники шансов на успешное выздоровление обычно больше. Но Юдашкину не повезло. У него обнаружили онкологию только на четвертой стадии, когда в теле уже появились метастазы.

Галина рассказала на YouTube-шоу «Алена, блин!», что европейские доктора не решились брать на себя ответственность за операцию при таком серьезном случае. Поэтому Валентин Абрамович лечился в России. Увы, даже лучшие хирурги не смогли помочь. Через семь лет после постановки диагноза кутюрье скончался.