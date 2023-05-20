Раскрыт забавный секрет выдающейся груди Катаевой в «Афоне»: будете в шоке

Культовой сценой легендарного «Афони», конечно же, стал момент с экстравагантным танцем пышногрудой Людмилы. Валентина Катаева, сыгравшая эту запомнившуюся всем зрителям роль, не была носительницей столь шикарных и столь выдающихся форм.

Чтобы сделать момент «адского» танца максимально комичным и довести его до абсурда создатели «Афони» пошли на простую и действенную хитрость, о которой никто не догадывался.

Сценарист комедийной ленты Александр Бородянский раскрыл «страшный секрет» лишь спустя много лет. «Избранные» фанаты узнали о режиссерской уловке благодаря документалке «Афоня. Фильм о фильме. Как участие в съемках едва не стоило жизни Крамарову ».

Эксклюзивно для этого кино Бородянский рассказал, что для достижения нужного выдающегося объема груди актрисе в бюстгальтер несколько раз подкладывали мешочки с манкой. И шалость создателей удалась. Если бы не фильм о фильме, то о вопиющем подлоге на съемках никто до сих пор бы не догадался.