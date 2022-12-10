Раскрыт секрет стюардесс: зачем они на самом деле здороваются с пассажирами в самолете

Все не так просто.

Встреча с улыбающейся стюардессой, вежливо подсказывающей, как пройти на свое место, является неотъемлемой частью любого полета. Однако за такое короткое приветствие связано совершенно не с правилами приличия. Здороваясь, бортпроводники анализируют и запоминают пассажиров.

Важным пунктом, на который обращают внимание, является физическая форма.

Если мужчина хорошо сложен, то стюардесса непременно зафиксирует его место, чтобы при необходимости попросить помощи.

Помимо тех, кто может выручить в критической ситуации, бортпроводники запоминают и потенциальных дебоширов. Для этого члены экипажа смотрят в каком состоянии человек поднимается на борт. При сильном алкогольном опьянении человеку могут отказать в посадке.

Вдобавок стюардессы могут подметить ваше беспокойство по поводу полета. Во время рейса вам будет уделено особое внимание, чтобы вы не чувствовали страха.