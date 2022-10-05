Раскрыт секрет самого странного индийского фильма: в нем говорят на русском языке

Популярность индийского кинематографа в СССР была настолько велика, что обыграть ее решались даже некоторые отечественные режиссеры. Например, в фильме «Мимино» 1977 года многие зрители запомнили эпизод, в котором жителям горной деревни показывали отрывки из картины Болливуда «про любовь». Правда, если присмотреться, можно увидеть, что лица у индийских актеров мало напоминают настоящих жителей этой страны.

Оказалось, что в ленте неслучайно говорят на русском языке — это был совсем не перевод. Болливудский отрывок снял второй постановщик картины «Мимино» Юрий Кушнерев. Во время работы над фильмом появилась необходимость включить в сюжет сцены из индийского кино. Но процесс согласования занял бы слишком много времени и мог обернуться бюрократическими сложностями. Поэтому режиссер и решил оперативно снять двухминутную короткометражку про азартного игрока в казино, которая в результате стала самым странным индийским фильмом.