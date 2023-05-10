Раскрыт секрет, как получить роль Джеймса Бонда: при чем тут советская девушка

Продюсер франшизы про Джеймса Бонда в одном из интервью рассказал, каким должен быть идеальный кандидат на заветную роль. Майкл Дж. Уилсон считает, что претенденту нужно переплюнуть игру самого Шона Коннери в одном из эпизодов.

Продюсер имеет в виду сцену соблазнения советской девушки агентом в фильме «Из России с любовью». Во время кастинга создатели «бондианы» предлагают всем актерам переиграть этот момент.

Сцена кажется несложной. Джеймс Бонд идет принимать душ после убийства и начинает раздеваться. Однако его отвлекает посторонний шум. Агент возвращается в комнату, где видит на своей постели обнаженную девушку. Затем следует недвусмысленный диалог с сексуальным подтекстом.

По сюжету это была сотрудница советского консульства по имени Татьяна Романова. Роль исполнила итальянка Даниэла Бьянки. Актриса появилась в эпизоде полностью обнаженной, надев на шею лишь симпатичный чокер. Сцена соблазнения считается одной из самых сложных во всей «бондиане», поэтому и стала для кандидатов главным испытанием.