Раскрыт секрет энергии 85-летнего Збруева: дело не только в питании

Александр Збруев с легкостью даст фору любому долгожителю-японцу, оставив старика или старушку с носом. 85-летнему актеру по-прежнему предлагают роли 50-летних мужчин. А от женского внимания ему отбиваться все так же сложно, как и в юности.

В чем же феномен артиста? Совершенно точно не только в правильном питании. Хотя гадости Збруев с детства не ест. Так привык. Мама привила сыну правильные пищевые привычки чуть ли не с самого рождения. Завтрак актера вот уже много лет неизменен и прост: овсянка, да и только. Спорт? Был, разумеется.

В юности актер увлекался боксом и гимнастикой. Поэтому зарядка с утра и по сей день обязательный ритуал. Но главный секрет Александра Збруева, по его собственному признанию совсем другой.

Это ходьба пешком. В беседах с журналистами артист не раз признавался, он регулярно и много гуляет по Москве. До сих пор. В любую погоду и в любом настроении. Вот что позволяет Збруеву даже в 85 оставаться молодым не только душой, но и телом.