Раскрыт самый большой страх Козерога: ни за что не догадаетесь какой он

Представители земного знака производят на окружающих впечатление совершенно невозмутимых людей. Глядя на типичного Козерога, сложно себе представить, что он способен бояться чего-то до дрожи или просыпаться по ночам в холодном поту от приснившегося кошмара. Между тем у уроженцев этого знака есть вполне реальная фобия, заставляющая их впадать в панику и заражать ею всех вокруг. Рассказываем, чего же боятся непробиваемые с виду Козероги и можно ли помочь им справиться с этим страхом.

Козерог боится остаться без денег

С самого детства представитель земного знака уяснил простую истину: чтобы исполнить любое свое желание, необходимо располагать финансовыми возможностями. С тех пор Козерог поставил себе цель - во что бы то ни стало стать обладателем несметных сокровищ. И, надо сказать, ему удается ее исполнить.

Но, какая бы внушительная сумма ни лежала на банковском счете Козерога, его всегда будет терзать страх остаться без средств к существованию. В самых худших ночных кошмарах этот знак оказывается на паперти с протянутой рукой, а проснувшись, долго не может прийти в себя и ворочается с бока на бок, не в силах уснуть.

Уроженцы земной стихии - материалисты, они твердо стоят ногами на земле и хотят быть уверенными в том, что так будет продолжаться и дальше.

Поэтому они постоянно ищут возможности подзаработать, отложить еще больше денег на будущее, чтобы никакие невзгоды уж точно не встали на пути. Да, Козерог - тот еще паникер.

Впрочем, уроженцы знака, помимо дополнительных источников заработка, прибегают еще к одному способу сохранить на счете как можно больше денег.

Речь идет об их патологической экономии.

Козерог не позволяет потратить лишнюю копейку ни себе, ни своим близким, и всегда строго требует отчета о расходах.

Обнаружив, что близкий человек склонен к расточительности, представитель водной стихии посадит его на жесткую “диету”. Иначе Козерог не сможет спокойно жить при мысли о том, что его капиталу грозит беда. Свои банковские карты и пароли от них он хранит со всей тщательностью и никому не дает к ним доступа.

Можно ли помочь Козерогу преодолеть этот страх?

Астрологи только руками разводят. Чем больше сумма на счете уроженца земного знака, тем сильнее опасение потерять все в один миг. Близким необходимо время от времени напоминать Козерогу, что истинное счастье кроется не в деньгах.