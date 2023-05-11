Раскрыт пугающий секрет выдающихся ягодиц Киркорова (честное фото)

Филипп Киркоров кардинально изменил свою внешность. Артист стал блондином и обзавелся накачанным торсом. К тому же многие обратили внимание на заметно округлившиеся ягодицы певца.

Музыкант не скрывает, что кубиками пресса его одарил пластический хирург. А вот относительно преображения своей пятой точки исполнитель предпочитает не высказываться. Одни предполагают, что бывший супруг Пугачевой использует специальные накладки, которые носит под одеждой, а другие уверены, что и здесь не обошлось без вмешательства специалистов.

Этой же точки зрения придерживается и пластический хирург Олег Ведров. Эксперт отметил, что поп-король отечественной эстрады вполне мог пересадить жир, взятый из области пресса, в ягодицы. Такая процедура называется липофилинг, но, по словам врача, Киркоров мог сделать и другую операцию.