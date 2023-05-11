Раскрыт грандиозный обман Тепляковых: что не так с рекордами детей-вундеркиндов

Имя Алисы Тепляковой стало известно на всю страну два года назад. Девочка шокировала публику, когда стала студенткой МГУ в 9 лет. Но спустя некоторое время выяснилось, что ее братья и сестры тоже могут похвастаться не менее впечатляющими результатами. После этого вся страна начала следить за жизнью семьи Тепляковых, однако не так давно появилась информация о том, как именно появляются их громкие рекорды.

Дело в том, что достижения наследников Евгений Тепляков и его жена Наталья подтверждают с помощью портала «Реестр рекордов России». На сервисе можно опубликовать результат, который будет официально подтвержден. Но такая услуга не предоставляется бесплатно, и за публикацию с фотографией ребенка нужно заплатить 15 тысяч рублей, а без фото — чуть меньше. И с каждым месяцем зарегистрированных записей от семьи Тепляковых становится все больше.

Подобное отношение к детям шокирует публику. Дело в том, что Тепляковы-старшие неоднократно признавались, что никогда не покупают детям фрукты и другую полезную еду, потому что это стоит дорого. Одновременно с этим, как отмечают пользователи Сети, несколько раз в месяц они отдают по 15 тысяч рублей, чтобы хвастаться на всю страну рекордами. Как уверена общественность, детей Тепляковых необходимо как можно скорее отправить на обследование к психологам, ведь со временем любовь их родителей к рекордам может привести к большим проблемам.