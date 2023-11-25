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Раскройте свой потенциал: этот тест за 15 вопросов даст ответ, в чем вы умнее других

25 ноября 2023 13:33
Раскройте свой потенциал: этот тест за 15 вопросов даст ответ, в чем вы умнее других

Узнать о сильных сторонах никогда не поздно.

В мире не существует двух одинаковых человек. Люди отличаются интеллектом, кругозором, эрудицией, даже способностью концентрироваться и запоминать информацию.

От этого зависит успех в учебе, профессиональной деятельности, даже личной жизни. Особенности восприятия позволяют одним с легкостью осваивать самые сложные навыки, вторым — проявлять сочувствие и эмпатию даже к незнакомцам, третьим — справляться со стрессовыми ситуациями без последствий.

Узнайте, чем именно сильны вы. Ответьте на несколько вопросов — это позволит понять ваш способ мышления. И определить, в чем вы превосходите друзей, коллег и соперников.

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Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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