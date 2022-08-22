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Раскол в «идеальной» семье? Барановская огорошила признанием о дочери

22 августа 2022 20:20
Раскол в «идеальной» семье? Барановская огорошила признанием о дочери

Звездная наследница начала проявлять свой характер.

Юлия Барановская не перестает демонстрировать поклонникам семейную идиллию. Звезда часто путешествует вместе со своими детьми — Артемом, Арсением и Яной, которых родила от футболиста Андрея Аршавина. При этом отношения теледивы с наследниками всегда служили образцом для подражания.

Однако теперь выяснилось, что в звездной семье произошел раскол. В своем Telegram-канале Барановская огорошила поклонников признанием о дочери. Дело в том, что 14-летняя Яна запретила своей маме снимать ее на видео и публиковать эти ролики в социальных сетях.

Раскол в «идеальной» семье? Барановская огорошила признанием о дочери

Барановская перечить наследнице не стала. «Взрослая», — подытожила ведущая шоу «Мужское/Женское». Стоит отметить, что старший сын Барановской Артем, напротив, не избегает появления на публике. Звездный наследник не отказывается от съемок в различных передачах, чтобы тем самым заработать деньги на свои нужды.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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