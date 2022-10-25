Раскол среди участников: победитель «Фабрики звезд» огорошил признанием

Дмитрий Колдун стал популярным после того, как одержал победу в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд». Благодаря проекту карьера исполнителя пошла в гору, а вот настоящих друзей в рамках реалити он так и не нашел.

В эфире зрители с огромным любопытством наблюдали за взаимоотношениями участников программы. Было среди них немало соперников, но находилось место и дружбе, и взаимовыручке. Например, Колдун нашел общий язык с Прохором Шаляпиным, Согдианой и Арсением Бородиным.

Вот только с завершением проекта подошло к концу и их общение. Между «фабрикантами» произошел раскол, и сегодня они мало что знают о жизни друг друга.

«Сейчас мы почти ни с кем не общаемся», — честно признался Колдун в интервью, которое дал порталу BLITZ+.

При этом артист уточнил, что при случае «рад всех видеть» и с особенным теплом относится к продюсеру Виктору Дробышу.