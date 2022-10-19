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Раскармливали как свиней: фанаты «Великолепного века» вздрогнут от правды о гаремах

19 октября 2022 20:15
Раскармливали как свиней: фанаты «Великолепного века» вздрогнут от правды о гаремах

Реальность оказалась гораздо страшнее, чем изображенное на экране.

После того как российские зрители увидели знаменитые сериалы «Великолепный век» и «Империя Кесем», многое из того, что показали на экране о жизни Османской империи, стало казаться им правдой. Однако историки быстро развенчали эти представления: на самом деле все было гораздо более жестоко и страшно.

Одним из этих многочисленных заблуждений стала мысль о том, что наложницы турецких султанов в их гаремах сплошь и рядом были большеглазыми красавицами с тонкими талиями. Но реальность оказалась совсем иной.

Например, при правлении одного из потомков Сулеймана Великолепного, султана Ибрагима I, в гареме ценились только крупные и полные женщины, поэтому всех наложниц гарема откармливали как минимум до 150 килограммов. А для того, чтобы девушки не расходовали набранный вес, им запрещали двигаться.

Когда мать султана поняла, что Ибрагим предпочитает крупных женщин, она приказала разместить в гареме побольше сладостей, никак не ограничивая фавориток сына в доступе к ним, а заодно распорядилась увеличить размер подаваемых им порций еды сразу вдвое. При этом выходить из покоев наложницам было нельзя до тех пор, пока они не съедят все, что было на тарелках.

Фото: Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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