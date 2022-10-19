Раскармливали как свиней: фанаты «Великолепного века» вздрогнут от правды о гаремах

После того как российские зрители увидели знаменитые сериалы «Великолепный век» и «Империя Кесем», многое из того, что показали на экране о жизни Османской империи, стало казаться им правдой. Однако историки быстро развенчали эти представления: на самом деле все было гораздо более жестоко и страшно.

Одним из этих многочисленных заблуждений стала мысль о том, что наложницы турецких султанов в их гаремах сплошь и рядом были большеглазыми красавицами с тонкими талиями. Но реальность оказалась совсем иной.

Например, при правлении одного из потомков Сулеймана Великолепного, султана Ибрагима I, в гареме ценились только крупные и полные женщины, поэтому всех наложниц гарема откармливали как минимум до 150 килограммов. А для того, чтобы девушки не расходовали набранный вес, им запрещали двигаться.

Когда мать султана поняла, что Ибрагим предпочитает крупных женщин, она приказала разместить в гареме побольше сладостей, никак не ограничивая фавориток сына в доступе к ним, а заодно распорядилась увеличить размер подаваемых им порций еды сразу вдвое. При этом выходить из покоев наложницам было нельзя до тех пор, пока они не съедят все, что было на тарелках.