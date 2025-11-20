Меню
Киноафиша Статьи «Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом

20 ноября 2025 11:21
Доктор Дум

Вы же не думали, что Роберт Дауни-младший заскочит лишь на один фильм, правда?

Забудьте все, что вы знали о киновселенной Marvel. Пока фанаты строили теории, основанные на известных комиксах, популярный Telegram-инсайдер Sliv обрушил на сообщество лаконичную «спойлер-бомбу».

«Новый мир, созданный Доктором Думом, будет клиффхэнгером в конце «Мстителей: Судный день»!» – и одной этой фразы хватило, чтобы прошлые утечки заиграли новыми, зловещими красками и нарисовали картину грандиозного поражения.

Теперь можно сказать точно: в финале пятых «Мстителей» Дум окажется не только живым, но и непобежденным архитектором новой реальности. Созданный им мир и станет той самой шокирующей паузой, после которой зрителям придется ждать целый год продолжения.

И нет, это не повторение сценария «Войны Бесконечности», ведь здесь зло восторжествует в полной мере, закладывая основу для искаженного пространства, где правит Виктор фон Дум, на что намекали инсайды ComicBook.

Что это значит для героев? Давний комментарий Энтони Маки о том, что «никто не в безопасности» и «все – расходный материал» подразумевает – готовимся к смертям «больших игроков».

Чтобы возвышение Дума выглядело убедительно, создателям придется пожертвовать ключевыми персонажами – не из текущего ростера новых звезд, а легендами прошлого.

Травма Дума, потерявшего семью из-за временных махинаций Стива Роджерса, превращает его в мстителя с личной трагедией, чьи действия имеют ужасающую логику.

Такой клиффхэнгер гарантирует, что год ожидания после «Судного дня» будет для фанатов самым невыносимым за всю историю франшизы.

Ранее мы писали: Гюльчатай, открой масочку: в «Мстителях: Судный день» могут появиться 2 актрисы на замену Дауни-мл. в роли Дума

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Фантастическая четверка» (2005), «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
