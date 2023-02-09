Расчетливые особы: для женщин этих знаков Зодиака деньги важнее любви

Народная мудрость гласит, что любовь не купишь даже на ярмарке - она дороже любых богатств. Однако с этим согласны далеко не все. Некоторые женщины лишь притворяются, что ищут настоящие чувства, на самом деле в первую очередь их интересует кошелек и банковский счет избранника. Обнаружив, что суммы, которые там хранятся, недостаточно велики, эти дамы без лишних промедлений переметнутся к новому партнеру побогаче. По наблюдениям астрологов, самые корыстные женщины появляются на свет под определенными знаками зодиака. Кто же они?

Телец

Женщина, появившаяся на свет под знаком Тельца, может годами жить на скромную зарплату, носить одни и те же вещи по нескольку сезонов подряд, отказывать себе в маленьких дамских радостях вроде новой помады или парфюма.

Но рано или поздно желание жить красиво все равно даст о себе знать, и тогда уроженка земного знака отправится на поиски богатого кавалера.

Что интересно, даже не обладая внешностью модели Victoria’s Secret, она обязательно добьется своего.

Близнецы

Представительница воздушного знака вряд ли станет довольствоваться малым. Еще в школьные годы Близняшка смотрела голливудские фильмы, глянцевые журналы и мечтала о роскоши. Поэтому, повзрослев, она будет отшивать небогатых поклонников в надежде на то, что когда-нибудь по ее душу явится принц на дорогостоящем автомобиле.

И рано или поздно амбициозная мечта женщины-Близнецы сбывается - с ее обаянием и внешностью покорить сердце бизнесмена очень легко.

Скорпион

Подобно Остапу Бендеру, любившему деньги и страдавшему от их отсутствия, женщина-Скорпион томится в бедности. Она экономит каждую копейку, чтобы покупать брендовую косметику и дорогостоящие наряды - а как иначе миллионер обратит на нее внимание? Благодаря врожденному шарму и харизме представительнице водного знака легко удается захомутать первого попавшегося богача. Единственное, что стоит учесть “счастливцу” - если на пути дамы-Скорпиона встретится кто побогаче, она без долгих раздумий уйдет к нему.

Водолей

Жизнь ради удовольствий и развлечений - вот заветная мечта девушки-Водолея. Работа в офисе не прельщает представительниц воздушного знака, они мечтают вести богемный образ жизни. Но что делать, если судьба не наградила многомиллионным состоянием? Правильно, искать того, кто станет спонсором персональной красивой жизни.