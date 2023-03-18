Раньше смеялись, а теперь повторяют: какую привычку советских людей переняли иностранцы

Советские дачи были если не предметом для насмешек у иностранцев, то объектом сочувствия. Они думали, что люди в СССР были сильно бедными, поэтому не могли позволить себе купить продукты в магазине.

Любопытно, как загородные мини-усадьбы становятся мейнстримом в западной культуре. За рубежом поняли, что делать свои посадки люди начали не из-за бедности, а из-за стремления вырастить экологически чистый продукт. Сегодня «мини-дачи» в виде кадок с помидорами в большом количестве можно видеть на крышах домов в Стамбуле. Грядки в горшках организуют на балконах и подоконниках. Там выращивают зелень и огурцы.

О том, что дача не просто огород или участок земли для современного россиянина, догадались зарубежные журналисты. Два года назад американское издание NPR съездило в Ярославль и пообщалось с дачниками (в основном жителями Москвы).

В их материале рассказывалось, что на даче горожане отдыхают от шумной жизни в мегаполисе, занимаются физическим трудом, который имеет терапевтический эффект, собирают грибы. Все это помогает восстановить душевное равновесие.