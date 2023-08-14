Раньше Пьеро считали примером для подражания: нынешняя молодежь его высмеивает

Музыкальный фильм «Приключения Буратино» советские зрители увидели в 1976 году. Картина была тепло принята публикой, а особенно юные зрители оценили героев ленты. При этом не так давно поклонники вновь обратили внимание на фильм, однако их отношение к нему заметно изменилось.

Так, больше всего зрителей смутил Пьеро, влюбленный в Мальвину. Если советские поклонники считали героя полностью положительным и искренне сопереживали ему, то современные предпочли осудить его поведение.

По мнению публики, Пьеро в песне, посвященной своей возлюбленной, старается вызвать у нее чувство вины.

Он дает множество пустых обещаний, а его чувства похожи на тревожный тип привязанности. Зрители уверены: Мальвина поступила совершенно правильно, отказав Пьеро. В противном случае их совместная жизнь точно не была бы счастливой.