Раньше о таком не говорили: Косторная раскрыла, до какого состояния напиваются фигуристы

Фигуристка Алена Косторная поделилась историей о необычной вечеринке, произошедшей несколько лет назад перед одним из выступлений. Все началось с дня рождения известного спортсмена, который пришелся на ту же неделю, что и прокаты.

Косторная сама не знает, как это получилось, но празднующие оказались в баре. Отказать себе в удовольствии повеселиться до утра даже накануне серьезных стартов не вышло. В конце дня рождения, когда подавали торт, произошел непредвиденный инцидент.

Один из гостей, неуверенно шатаясь, споткнулся и упал прямо в тот самый торт. Десерт разлетелся по всему помещению. Все ошарашенно смотрели на происходящее и не знали, что делать. Фигурист, который упал, был поднят, лицо его отмыли, а вот чувство собственного достоинства — нет.

В процессе уборки торта спортсмен добавил еще немного беспорядка. Когда Косторная и ее друзья вошли в комнату, они увидели парня, лежащего в торте и создающего снежного ангела на полу. Нетрезвого дебошира посадили в такси и отвезли домой.

На следующий день фигуристка пришла на тренировку, и тренеры рассказали ей, что она не могла идти сама, поэтому домой ее пришлось «доставлять». Удивленная, она обратилась к матери и спросила: «Мам, я сама пришла вчера?» Мать ответила: «Да, ты пришла где-то в 1:30, вроде бы сама зашла». Выходит, именитые спортсмены тоже люди. И грехи человеческие им не чужды.