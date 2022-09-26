Раньше над ней смеялись: посмотрите теперь на дочь Бельмондо

Стелла Ева Анджелина Бельмондо — четвертый и последний ребенок легенды французского кино. Любимый зрителями во всем мире Жан-Поль Бельмондо стал ее отцом, когда ему был 71 год. И многие, кто позже видел их вместе, принимали Стеллу за внучку актера.

В детстве над ней часто смеялись из-за внешности и считали некрасивой (впрочем, так же в юности отзывались и о ее знаменитом отце). Но сейчас все изменилось. В 2019 году 16-летнюю Стеллу назвали самым стильным подростком Франции, ведь она превратилась в настоящую красавицу и звезду социальных сетей.

Но вот идти по стопам своего отца она не планирует. По словам Стеллы, актерская стезя не для нее. Она решила посвятить себя политике и международным отношениям, поэтому сейчас учится на дипломата. По словам преподавателей, в этой сфере ее может ждать большое будущее.