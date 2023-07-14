Раньше Милохин зарабатывал миллионы и был звездой ТВ: его участи после скандалов не позавидуешь

Еще не так давно Даня Милохин был мегапопулярным. Блогер купался в деньгах и не думал, что когда-то его слава иссякнет. И если раньше у звезды соцсетей была масса завистников, то теперь его участи никто не позавидует.

В прошлом году музыкант со скандалом покинул шоу «Ледниковый период», заявив, что утомился от бесконечных тренировок и плотного графика. Заблаговременно о своем уходе Милохин продюсеров не предупредил и свой поступок объяснил, находясь уже в Дубае. Именно туда и сбежал уставший блогер.

Такая выходка не прошла бесследно. Теперь Даню считают «ненадежным». Никто не хочет вести сотрудничество с артистом, который в любой момент может разорвать условия контракта. В результате блогер лишился связи с Россией, а значит, и былых доходов.

Прежде Милохин мог зарабатывать несколько миллионов в день, а теперь раз в полтора месяца выступает на частных вечеринках, соглашаясь и на миллион. Тем временем россияне насмехаются над тем, что богатый блогер в одночасье стал бомжом. К тому же многие считают, что музыкант, уехав за границу, предал родную страну. Даня не скрывает, что горько сожалеет о своем необдуманном поступке, но исправить уже, кажется, ничего нельзя.