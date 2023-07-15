Раньше красотой Риты из «Покровских ворот» восхищались все: почему теперь не найти ни одного ее фото

В карьере Валентины Воилковой, как и у любой другой знаменитой актрисы, был свой звездный час. Случился он после выхода картины «Покровские ворота», где знаменитость сыграла Риту. В ее огромные зеленые глаза влюбились миллионы мужчин. Но теперь им остается лишь задаваться вопросом о том, как поживает артистка.

Роль в фильме Михаила Козакова так и осталась самой заметной в творческой биографии Валентины. Впоследствии ей приходилось играть лишь второстепенных героинь. И это немало огорчало Воилкову. А в 1989 году она и вовсе пропала с экранов.

Резкое исчезновение знаменитости связано с переменами в ее личной жизни. Артистка вышла замуж за француза и в 1991 году эмигрировала на родину мужа. Поставив крест на карьере в российском кино, знаменитость занялась на чужбине дубляжом. При этом она полностью оборвала связь с Россией. Вот почему сегодня в Сети не найти новых фото Воилковой.

В последний раз знаменитость выходила на связь с соотечественниками в 2009 году. Тогда она ответила на обращение коллеги Владимира Зельдина, который решил во что бы то ни стало разыскать актрису. Воилкова призналась, что дела у нее идут хорошо, но более подробно о своей жизни говорить не захотела.