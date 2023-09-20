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Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом

20 сентября 2023 19:45
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом

Редкий родитель позволит такое развлечение.

Дворовые игры были одним из важнейших атрибутов жизни в СССР. Подрастающее поколение часы напролет проводило на улицах, увлекшись прятками и другими забавами. Однако далеко не все из них были безопасны для детей.

Так, одной из самых популярных игр были «Ножички». В них играли на песке или земле при помощи перочинных складных ножей. А так как большая часть подрастающего поколения носила их с собой, то компаньонов на игру найти было легко.

Однако со временем родители поняли, как небезопасны «Ножички». Ведь дети постоянно носили с собой перочинные ножики. А во время игры нередко кто-то из участников ранил себя или других.

В итоге игра оказалась под запретом. Сегодня «Ножички» практически не встретить ни в одном дворе страны, а внимательные родители могут даже вызвать полицию, если увидят холодное оружие у маленьких детей.

Фото: Кадр из фильма «Кортик» (1973)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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