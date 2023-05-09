Раньше этот продукт ели только в тюрьмах, а теперь он считается деликатесом
Репутация этого лакомства значительно улучшилась.
Омары и лобстеры — одни из самых известных деликатесов. Любители гастрономии охотятся за ними в лучших ресторанах, а цена за блюдо может доходить до десятков тысяч рублей. Однако так было далеко не всегда.
Дело в том, что изначально эти ракообразные были распространены только в прибрежных городах и считались пищей бедняков. Они не были похожи на привычную рыбу, поэтому в обществе к ним относились с недоверием. При рыбалке их просто выбрасывали из сетей. И чаще всего омары оказывались на столе заключенных, так как это была дешевая пища, которую ничуть не жалко.
Ситуация, как пишет портал Wday, изменилась лишь тогда, когда лобстеры распространились вглубь континентов. Там они сразу же стали символом роскоши и достатка, и у них появилась армия поклонников. С того времени их цена только увеличивается, и больше уже никто не решится подать их на обед в тюрьмах.