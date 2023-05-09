Раньше этот продукт ели только в тюрьмах, а теперь он считается деликатесом

Омары и лобстеры — одни из самых известных деликатесов. Любители гастрономии охотятся за ними в лучших ресторанах, а цена за блюдо может доходить до десятков тысяч рублей. Однако так было далеко не всегда.

Дело в том, что изначально эти ракообразные были распространены только в прибрежных городах и считались пищей бедняков. Они не были похожи на привычную рыбу, поэтому в обществе к ним относились с недоверием. При рыбалке их просто выбрасывали из сетей. И чаще всего омары оказывались на столе заключенных, так как это была дешевая пища, которую ничуть не жалко.

Ситуация, как пишет портал Wday , изменилась лишь тогда, когда лобстеры распространились вглубь континентов. Там они сразу же стали символом роскоши и достатка, и у них появилась армия поклонников. С того времени их цена только увеличивается, и больше уже никто не решится подать их на обед в тюрьмах.