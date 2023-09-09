Раньше это слово было абсолютно безобидным: теперь из-за него посадят в тюрьму

В русском языке есть немало слов, которые сегодня используются совсем не в том смысле, в каком они применялись изначально. Одно из них перекочевало даже в уголовный кодекс — теперь за это можно получить солидный срок за решеткой.

Речь идет о прилагательном «халатный». Оно пришло в нашу страну из Турции вместе со словом «халат», которое обозначало предмет одежды. В Российской империи халаты начали носить примерно с 17 века, а халатными называли материалы, которые использовали для пошива.

Но в 19 веке смысл термина кардинально поменялся. Начало этому положил Николай Васильевич Гоголь, который стал использовать прилагательное как синоним барства, склонности к лени и покою. Это значение подхватили другие писатели, а за ними — и обычные люди.

Сегодня халатностью называют недобросовестное исполнение своих обязанностей, за которое можно даже угодить в тюрьму. А изначальный смысл слова затерялся во времени.