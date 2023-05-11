Раньше это блюдо ели нищие, а теперь его подают в дорогих ресторанах

Паста — это, наверное, одно из самых знаменитых блюд итальянской кухни. Она распространена по всему миру, а стоимость за порцию может доходить до нескольких тысяч долларов, так как полностью зависит от ингредиентов. Однако так было далеко не всегда.

Дело в том, что изначально паста — блюдо из кухни бедняков. Взяв макароны за основу, они добавляли к ним все, что видели вокруг: овощи, масло, приправы. А после ели руками, так как далеко не во всех домах были приборы.

Со временем ситуация начала изменяться. Как пишет портал Wday , паста стала улучшать свою репутацию, завоевала уважение поваров со всего мира, в ней начали появляться более дорогие ингредиенты. Кулинары оценили разнообразие возможных интерпретаций блюда, поэтому сегодня в нем можно увидеть и трюфели, и лобстеров с черной икрой или, например, всего лишь несколько сортов сыра и перец.