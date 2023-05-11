Раньше это блюдо ели нищие, а теперь его подают в дорогих ресторанах
Редко можно встретить человека, который не любит этот рецепт.
Паста — это, наверное, одно из самых знаменитых блюд итальянской кухни. Она распространена по всему миру, а стоимость за порцию может доходить до нескольких тысяч долларов, так как полностью зависит от ингредиентов. Однако так было далеко не всегда.
Дело в том, что изначально паста — блюдо из кухни бедняков. Взяв макароны за основу, они добавляли к ним все, что видели вокруг: овощи, масло, приправы. А после ели руками, так как далеко не во всех домах были приборы.
Со временем ситуация начала изменяться. Как пишет портал Wday, паста стала улучшать свою репутацию, завоевала уважение поваров со всего мира, в ней начали появляться более дорогие ингредиенты. Кулинары оценили разнообразие возможных интерпретаций блюда, поэтому сегодня в нем можно увидеть и трюфели, и лобстеров с черной икрой или, например, всего лишь несколько сортов сыра и перец.