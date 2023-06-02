Раньше эти вещи были украшением стола, а сейчас они мусор: вы тоже их зачем-то бережете

Эти пять чУдных и чуднЫх предметов были в каждом доме и на каждом столе в Советском Союзе. Сейчас такие днем с огнем не сыщешь не только из-за их редкости, но и из-за неактуальности и ненужности. Правда, ностальгию никто не отменял, ею и займемся.

Супница

В СССР супница наряду с хлебом была главой стола. Варили суп или борщ в кастрюле, но на обеденный стол он попадал в супнице. Сейчас этот предмет посуды можно встретить на кухне у хозяек только по важному поводу.

Мельхиоровые столовые приборы

В каждом уважающем себя доме были эти парадно-выходные ложки и вилки. Хозяйки их любовно начищали перед приходом гостей до ослепительного блеска. Сейчас такие столовые приборы остались лишь в музеях. А люди стали «попроще», поэтому легко обходятся «икеевскими».

Хрустальные салатницы

От такого рода посуды прямо веет «седой древностью». От хрустальных громоздких салатников, как и от мельхиоровых ложек с вилками, отказались, заменив их на более дешевые и функциональные. А советские салатники оставили у бабушек в сервантах.

Металлические подстаканники

Металлические подстаканники по сей день ассоциируются у россиян с поездами. Потому что только в поездах они и остались, а вот в СССР из таких пили и дома, причем с большим удовольствием.

Чайный сервиз

Чайные пары, сервизы и дорогая посуда есть у хозяек и сейчас. Правда, совсем другого «кроя и фасона». Да и поставить на стол к печенью разные по форме и цвету чашки больше не моветон.