Раньше без этого изделия не обходилось ни одно торжество: теперь едят только от «безысходности»

Привычки советских людей во многом отличаются от быта современных россиян. Изменения коснулись и гастрономических предпочтений. Повсеместный дефицит диктовал свои правила. Хозяйки придумывали незамысловатые блюда буквально из пары ингредиентов. А если человек все-таки не наелся, то на тарелке перед ним всегда лежал кусок хлеба.

Хлебобулочные изделия сопровождали как обеды в столовых, так и семейные застолья. В этом советские граждане подражали предкам, считавшим, что хлеб — всему голова, и он всегда спасет в голод.

Однако с течением времени отношение к привычке есть хлеб во время каждого приема пищи стала меняться. Сегодня многие отказываются от этой традиции, опасаясь возможных последствий для веса и здоровья. Высокое содержание углеводов в хлебе и продуктах из муки приводит к ожирению. Желание сохранить фигуру и вести здоровый образ жизни становится приоритетом для тех, кто отказывается от румяных батонов.