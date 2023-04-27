Рано радовались: Роман Костомаров столкнулся с новым сложным испытанием

Последние месяцы вся страна следит за состоянием Романа Костомарова. По данным СМИ, фигурист начал проходить реабилитацию и старается вернуться к прежней жизни, но, как оказалось, он столкнулся с неожиданными сложностями.

Как передает «РБК Спорт», Костомарову не удается восстановить подвижность конечностей. Он работает с лучшими врачами, которые занимаются реабилитацией, но это не дает заметных результатов.

«Ему трудно даются упражнения», — рассказал один из собеседников портала.

При этом фигурист не сдается и продолжает тренировки, а также разрабатывает легкие, которые были поражены пневмонией. Его состояние остается стабильным, что дает врачам надежду на его полное выздоровление.

Отметим, что прославленный спортсмен был госпитализирован 10 января с пневмонией. В течение нескольких недель он был в состоянии искусственной комы, перенес два инсульта и операции по ампутации на кистях и стопах.