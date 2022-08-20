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Рано радовались: почему покаяния Галкина за побег можно не ждать

20 августа 2022 21:45
Рано радовались: почему покаяния Галкина за побег можно не ждать

Скорого возращения блудных звезд тоже не ожидается.

Если еoе несколько месяцев назад казалось, что неожиданно переехавшие артисты в лице Максима Галкина, Аллы Пугачевой, Андрея Макаревича и други[ вскоре вернутся в Россию, несмотря на громкие заявления, то сегодня ситуация кардинально поменялась.

Отечественная публика очень жестко отреагировала на «побег» кумиров и потребовала вычеркнуть имена предателей из медиа-пространства. Многие россияне уверены, что за рубежом звезды опустятся если не на дно, то гораздо ниже привычного уровня жизни.

С этой точкой зрения не согласился автор канала «Записки актера», который отметил, что на заработки перебежчики не пожалуются еще долго:

«Крутятся, зарабатывают и некоторые весьма неплохо. Тот же Фэйс в России не мог собрать стадион, а в Европе собрал. Или Галкин, который купается в цветах и тысячных залах Израиля».

Судя по всему, покаяния перечисленных артистов россияне не дождутся, однако пользователи Сети уверены, что у них все хорошо только на первый взгляд:

«Собрать залы в Израиле, который вдвое меньше Московской области, это можно один раз. Второй раз не пойдут».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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