Рано радовались: почему покаяния Галкина за побег можно не ждать

Если еoе несколько месяцев назад казалось, что неожиданно переехавшие артисты в лице Максима Галкина, Аллы Пугачевой, Андрея Макаревича и други[ вскоре вернутся в Россию, несмотря на громкие заявления, то сегодня ситуация кардинально поменялась.

Отечественная публика очень жестко отреагировала на «побег» кумиров и потребовала вычеркнуть имена предателей из медиа-пространства. Многие россияне уверены, что за рубежом звезды опустятся если не на дно, то гораздо ниже привычного уровня жизни.

С этой точкой зрения не согласился автор канала «Записки актера», который отметил, что на заработки перебежчики не пожалуются еще долго:

«Крутятся, зарабатывают и некоторые весьма неплохо. Тот же Фэйс в России не мог собрать стадион, а в Европе собрал. Или Галкин, который купается в цветах и тысячных залах Израиля».

Судя по всему, покаяния перечисленных артистов россияне не дождутся, однако пользователи Сети уверены, что у них все хорошо только на первый взгляд: