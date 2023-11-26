Рано радовались: новости об успехе Костомарова оказались сильно преувеличены

В России продолжают работу над документальным фильмом «Киборг», который расскажет о жизни людей с протезами рук и ног. Главной звездой картины должен был стать Роман Костомаров. Но оказалось, что роль спортсмена будет не такой уж большой. Подробностями поделился режиссер Макар Кожухов.

По словам руководителя проекта, отдельной серии об успехах фигуриста не предусмотрено. Несмотря на то, что он обладает большим медийным весом, на фоне других героев его было бы несправедливо выделять.

«Этот фильм не о нем, он про всех ребят», — заявил Кожухов изданию «Комсомольская правда».

Кроме Романа в «Киборге» покажут еще двух человек, которые учатся жить с протезами. Создатели документалки отмечают, что все участники проекта обладают невероятной силой воли и темпами адаптации к новой жизни, в том числе и олимпийский чемпион.